На семи рязанских улицах с 22 мая отключат горячую воду

На семи рязанских улицах с понедельника, 22 мая, отключат горячую воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

До 4 июня ресурса не будет в домах №№ 2а (детский сад № 135), 6а (детский сад № 151), 4а (школа № 70), 1, 1а, 1б, 1 В, 1 корпус 3, 2, 2 корпус 1, 3, 3а, 3 В, 3 г, 3д, 3е, 3ж, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4 г, 4д, 4ж, 4з, 4и, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 3, 4 корпус 4, 5, 5а, 5б, 5 В, 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6 корпус 4 по улице Сельских Строителей.

До 26 мая горячую воду отключат по адресам:

улица Черновицкая, дома №№ 32а (детский сад № 145), 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 34, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 36, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 38 корпус 3;

улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45, 45 корпус 1, 45 корпус 2;

улица Дзержинского, дома №№ 24 корпус 1, 24/26;

улица Корнилова, дом № 2б;

улица Семена Середы, дом № 27;

улица Ушакова, дом № 2б.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.