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Мишустин заявил, что выпуск всего необходимого для СВО будет наращиваться

Выпуск всего необходимого для проведения спецоперации будет наращиваться. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов, пишет ТАСС.

По словам премьер-министра, значительно выросло финансирование заданий государственного оборонного заказа. Выделены беспрецедентные по объему инвестиции в развитие мощностей оборонных предприятий.