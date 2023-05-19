Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В ДС «Олимпийский» пройдет большой Stand Up Павла Воли. Павел Воля — один из самых дерзких резидентов Comedy Club на ТНТ. Зрителей ждет вечер интеллектуального юмора, талантливых импровизаций и невыдуманных жизненных историй.

В библиотеке имени Горького пройдет большой городской фестиваль моды «НОВЫЙ СЕЗОН. Весна/лето 2023». В пятнадцати дефиле от дизайнеров, фабрик, ателье, магазинов Рязани и Рязанской области примут участие более 100 моделей и учеников агентства VEGA всех возрастов.

В арт-клубе «Площадка» выступит рязанская группа PANACEA с кавер-программой «Назад в 2010-е!» Музыканты исполнят хиты SKILLET, БИ-2, LINKIN PARK, ADELE, IMAGINE DRAGONS, ВАЛЕНТИН СТРЫКАЛО, EMINEM и многих других.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».