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«Гринпис» закроет российское отделение

Greenpeace приняла решение о закрытие российского отделения после того, как организацию признали нежелательной. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

"Мы уверены, что объявление Greenpeace International нежелательной организацией вызвано именно тем, что мы своей работой пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно, и тем, что в этой работе нас поддерживали сотни тысяч граждан России", — сказано в заявлении Greenpeace.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура России полагает, что фонд Greenpeace представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.