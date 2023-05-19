Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт продукции в Россию

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра экономики Армении Ваана Керобяна.

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — заявил министр.

Политик подчеркнул, что это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.

В конце апреля компания Pernod Ricard сообщила о прекращении экспорта продукции всех своих международных брендов в Россию. Отмечалось, что компания также прекратит распространение своей продукции в стране.