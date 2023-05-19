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Четыре года семья из Рязанской области пытается доказать свою невиновность в смертельном ДТП

22 июня 2019 года на трассе около села Красное в Пронском районе произошло смертельное ДТП.

По версии полиции, 50-летний скопинец на Volkswagen врезался в ВАЗ-21104 под управлением 40-летнего рязанца. Водитель «десятки» от полученных травм скончался на месте. Водителя Volkswagen, его жену и дочь госпитализировали.

Четыре года семья Гореловых пытается доказать, что ее глава не виноват в аварии. Они и их адвокат Андрей Агапов рассказали РЗН. Инфо свою версию случившегося.

Подробнее читайте в разделе «Публикации».