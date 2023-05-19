35-летнего рязанца осудили на семь лет за убийство знакомого

35-летнего рязанца осудили на семь лет за убийство знакомого. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел 26 ноября 2022 года в селе Полково Рязанского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался в больнице на следующий день.

Рязанца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Он получил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.