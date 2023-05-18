В Сочи завершился фестиваль Ночной хоккейной лиги

В Сочи с 3 по 17 мая прошел финал Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором участвовали хоккеисты-любители из Рязанской области. Спортсмены представили регион во всех 4 дивизионах.

В дивизионе «Любитель 50+" рязанская команда «Автомобилист» стала серебряным призером. Она обыграла хоккеистов из Хабаровска, Ижевска, Казани, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В финальном матче «Автомобилист» встретился с командой «Гайва» из Перми, где уступили сопернику и заняли 2 место. Всего в этом дивизионе участвовали команды из 44 регионов.

В дивизионе «Лига Мечты» первое место заняла рязанская команда «Альфа». Спортсмены впервые представляли регион на Всероссийском фестивале, однако это не помешало им обыграть соперников из Орла, Норильска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Вельска. В финальном матче все решилось в серии послематчевых бросков. Хоккеисты «Альфы» оказались сильнее и стали обладателями золотых медалей Малого кубка «Лиги мечты». Это первое золото в истории, привезенное хоккеистами-любителями из Сочи.

В дивизионе «Любитель 40+" прорыв сделала команда «Шкода-Рязань». Впервые за всю историю проведения чемпионата рязанские хоккеисты смогли пробиться в Плей-офф и занять 6 место из 48 представленных регионов.

В дивизионе «Лига Надежды» рязанский регион представила команда «МБ Рязань». Спортсмены старше 18 лет заняли в итоге 14 место из 24 регионов.

Также в рамках фестиваля прошел Гала-Матч с участием легенд Отечественного хоккея и лучших представителей команд Ночной лиги. Капитаном Сборной НХЛ был выбран Президент Федерации хоккея Рязанской области, депутат рязанской городской думы Олег Смирнов. Он принял участие в символическом вбрасывании вместе с капитаном Легенд Хоккея, двукратным олимпийским чемпионом, Чемпионом мира Алексеем Касатоновым.

Во время матча Олег Смирнов сумел настроить команду на плодотворную игру, а также в нужный момент забил первую шайбу в составе сборной НХЛ, что стало отправной точкой зрелищного матча.

«В этом году рязанские хоккеисты-любители продемонстрировали небывалый успех на Финале Фестиваля. Это говорит о том, что работа НХЛ-Рязань приносит свои плоды, и наши команды готовы наравне соперничать с хоккеистами высочайшего уровня! Хочется верить, что с каждым годом наши результаты будут выше, а Рязань регулярно будет подтверждать звание столицы любительского хоккея», — говорит Олег Смирнов.