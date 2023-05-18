Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
23°
Птн, 19
21°
Сбт, 20
18°
ЦБ USD 80.76 0.78 18/05
ЦБ EUR 87.57 0.41 18/05
Нал. USD 80.15 / 81.5 18/05 14:55
Нал. EUR 85.9 / 81.75 18/05 09:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
2 143
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
15 182
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
5 088
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
8 039
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Сочи завершился фестиваль Ночной хоккейной лиги

В Сочи с 3 по 17 мая прошел финал Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором участвовали хоккеисты-любители из Рязанской области. Спортсмены представили регион во всех 4 дивизионах.

В дивизионе «Любитель 50+" рязанская команда «Автомобилист» стала серебряным призером. Она обыграла хоккеистов из Хабаровска, Ижевска, Казани, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В финальном матче «Автомобилист» встретился с командой «Гайва» из Перми, где уступили сопернику и заняли 2 место. Всего в этом дивизионе участвовали команды из 44 регионов.

В дивизионе «Лига Мечты» первое место заняла рязанская команда «Альфа». Спортсмены впервые представляли регион на Всероссийском фестивале, однако это не помешало им обыграть соперников из Орла, Норильска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Вельска. В финальном матче все решилось в серии послематчевых бросков. Хоккеисты «Альфы» оказались сильнее и стали обладателями золотых медалей Малого кубка «Лиги мечты». Это первое золото в истории, привезенное хоккеистами-любителями из Сочи.

В дивизионе «Любитель 40+" прорыв сделала команда «Шкода-Рязань». Впервые за всю историю проведения чемпионата рязанские хоккеисты смогли пробиться в Плей-офф и занять 6 место из 48 представленных регионов.

В дивизионе «Лига Надежды» рязанский регион представила команда «МБ Рязань». Спортсмены старше 18 лет заняли в итоге 14 место из 24 регионов.

Также в рамках фестиваля прошел Гала-Матч с участием легенд Отечественного хоккея и лучших представителей команд Ночной лиги. Капитаном Сборной НХЛ был выбран Президент Федерации хоккея Рязанской области, депутат рязанской городской думы Олег Смирнов. Он принял участие в символическом вбрасывании вместе с капитаном Легенд Хоккея, двукратным олимпийским чемпионом, Чемпионом мира Алексеем Касатоновым.

Во время матча Олег Смирнов сумел настроить команду на плодотворную игру, а также в нужный момент забил первую шайбу в составе сборной НХЛ, что стало отправной точкой зрелищного матча.

«В этом году рязанские хоккеисты-любители продемонстрировали небывалый успех на Финале Фестиваля. Это говорит о том, что работа НХЛ-Рязань приносит свои плоды, и наши команды готовы наравне соперничать с хоккеистами высочайшего уровня! Хочется верить, что с каждым годом наши результаты будут выше, а Рязань регулярно будет подтверждать звание столицы любительского хоккея», — говорит Олег Смирнов.