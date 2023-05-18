В Собор Рязанских святых внесли имя благоверного великого князя Олега Рязанского

В Собор Рязанских святых внесли имя благоверного великого князя Олега Рязанского. Об этом сообщила глава города Татьяна Панфилова на странице в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Оно состоялось во вторник, 16 мая, в московском Даниловом монастыре. Одна из тем заседания была связана с поименными списками местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.

Согласно принятому решению, уточненные списки были утверждены, и в Собор Рязанских святых внесли имя благоверного князя Олега Рязанского, в схиме Иоакима.

«Более десяти лет и духовенство, и светские власти города вместе добивались включения великого князя в Собор Рязанских святых. Рада, что случилось такое знаковое для нашего города событие», — отметила Татьяна Панфилова.