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В Рязанской области полицейские пресекли продажу алкоголя из дома

В Шацком районе полицейские пресекли продажу алкоголя из дома. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Черная Слобода.

Полицейские выявили и пресекли продажу спиртного из дома, где проживает 51-летний мужчина. Сельчанина привлекли к административной ответственности.

Правоохранители взяли этот адрес «на карандаш». Вскоре выяснилось, что нарушитель продолжает торговать алкоголем из дома.

Участковые полицейские задокументировали незаконный сбыт спиртного. Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

На сельчанина завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.