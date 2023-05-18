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В Рязанской области остановили водителя, который имеет задолженность более 4,7 миллиона рублей

В Рязанской области остановили водителя, который имеет задолженность более 4,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службы регионального УМВД.

Инцидент случился примерно в 15:00. Полицейские проводили рейд по выявлению водителей, не исполняющих обязанности по выплате административных штрафов и прочих задолженностей. Во время рейда при помощи СПО «Паутина» остановили автомобиль Kia Cerato под управлением 32-летнего рязанца. Оператор зафиксировал проезд данного автомобиля и сообщил о нем экипажу ДПС, находившемуся неподалеку.

Выяснилось, что на собственнике автомобиля имеется задолженность на сумму более 4 700 000 рублей. На место прибыли судебные приставы. Они составили необходимые материалы, наложили арест на транспортное средство и опечатали его.

С помощью эвакуатора машину доставили на специализированную стоянку до полного погашения долга водителем.