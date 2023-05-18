В Рязани полицейские задержали мужчину за угрозу убийством

В Рязани полицейские задержали мужчину за угрозу убийством. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В дежурную часть поступил звонок от местной жительницы. Она рассказала, что ее сожителю угрожали убийством.

Дежурный офицер передал данные патрульным. Они вместе с участковым прибыли в квартиру на улице Белякова и урегулировали конфликт.

По предварительной информации, женщина, которая обратилась за помощью в полицию, вместе с матерью и 43-летним сожителем, пришла в гости к 37-летнему брату, живущему в соседнем доме. Компания устроила застолье. К вечеру хозяин квартиры сказал гостям освободить жилище, однако родственники попросили разрешить задержаться. Рязанец возмутился, ушел в соседнюю комнату и вернулся с газовым ключом в руках. Замахнувшись инструментом, он стал угрожать 43-летнему гостю, что убьет его. Сестра позвонила в полицию. Правоохранители изъяли разводной ключ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).