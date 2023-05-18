В нескольких районах Москвы ввели карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин в нескольких районах города ввел карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в Telegram-канале «Коммерсант».
Эпизоотическим очагом является, в частности, Борисовский пруд. Угрожаемые зоны находятся в следующих районах:
- Братеево;
- Бирюлево Восточное;
- Бирюлево Западное;
- Зябликово;
- Капотня;
- Люблино;
- Марьино;
- Москворечье-Сабурово;
- Нагатинский затон;
- Нагатино-Садовники;
- Орехово-Борисово Северное;
- Орехово-Борисово Южное;
- Печатники;
- Царицыно;
- Чертаново Северное;
- Чертаново Центральное.