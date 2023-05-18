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В мэрии не смогли купить машину для выкорчевывания пней из-за санкций

В четверг, 18 мая, на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы депутаты вновь обсудили вопрос о выкорчевывании в городе пней.

Планировалось, что технику приобретут в 2023 году, для этого были заложены средства в региональный бюджет. Однако машину импортного производства не удалось купить по причине ее отсутствия на рынке.

На заседании отметили, что на данный момент рассматривается приобретение измельчителя пней российского производства, но с менее эффективными функциями. Вопрос о создании рабочей бригады для уничтожения пней также рассмотрят дополнительно.

Депутат Елена Волкова рассказала, что видела, что рядом с мэрией, с помощью техники, уничтожали старые пеньки. Однако и.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов пояснил, что работы проводились по измельчению этой части деревьев, а не выкорчевыванию, поэтому была задействована другая техника.

По его словам, пни убираются, но корни все равно остаются. Поэтому посадить на этом месте что-либо не представляется возможным.

Он отметил, что ранее на комитетах обсуждался вопрос полноценного уничтожения пней. Поэтому и понадобилась другая, более дорогостоящая техника.