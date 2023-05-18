В Кургане 14-летний школьник едва не погиб после интимной переписки

В Кургане 14-летний школьник едва не погиб после интимной переписки в Telegram. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, шестиклассник зарегистрировался в чате для знакомств эротического содержания на старом телефоне, с которого был снят родительский контроль. Там мальчика попросили выполнить некое задание, на что он согласился.

Через какое-то время дед нашел подростка без сознания и без нижнего белья. Пенсионер вызвал «скорую».

Шестиклассника в коме доставили в больницу. Сейчас его состояние стабилизировали.

Правоохранители начали проверку.