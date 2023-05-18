В Казани подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге
В Казани неизвестные подожгли на железной дороге четыре релейных шкафа. Об этом сообщает Shot.
Горящее оборудование заметили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. Из-за инцидента пришлось задержать пять грузовых поездов.
Сотрудники станции вызвали полицейских, которые приехали с двумя служебными собаками, но животные не смогли взять след.
Уточняется, что на месте были найдены зажигалка и шариковая ручка. Камер видеонаблюдения на этом участке не было.
Сейчас правоохранители ищут диверсантов.