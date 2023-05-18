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В Казани подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге

В Казани неизвестные подожгли на железной дороге четыре релейных шкафа. Об этом сообщает Shot.

Горящее оборудование заметили ночью на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе города. Из-за инцидента пришлось задержать пять грузовых поездов.

Сотрудники станции вызвали полицейских, которые приехали с двумя служебными собаками, но животные не смогли взять след.

Уточняется, что на месте были найдены зажигалка и шариковая ручка. Камер видеонаблюдения на этом участке не было.

Сейчас правоохранители ищут диверсантов.