В Иркутской области в ДТП погиб 35-летний водитель «Тойоты»

В Иркутской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

35-летний мужчина за рулем Toyota Fielder выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впереди едущие машины, но не убедился в безопасности маневра. Навстречу ему ехал КамАЗ, с которым столкнулась легковушка.

В результате ДТП Toyota загорелась, а водитель погиб на месте. Также пострадала пассажирка большегруза в результате того, что машина перевернулась. Женщине потребовалась медицинсая помощь.