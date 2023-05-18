В Дагестане студент ударил однокурсника ножом в живот из-за фото с сигаретой

В Дагестане 19-летний студент ударил 21-летнего однокурсника ножом в живот из-за фото с сигаретой.

В Дагестане 19-летний студент ударил 21-летнего однокурсника ножом в живот из-за фото с сигаретой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Студенты приехали в Дагестан из Азербайджана. Они были соседями в общежитии. 21-летний студент сфотографировал однокурсника на телефон с сигаретой во рту. Курильщик испугался, что про вредную привычку узнают родители и попросил удалить снимок. Тот согласился и стер кадр, но фото осталось в папке «Недавно удаленные».

19-летний студент узнал, что фото до сих пор не удалено и ударил товарища ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.