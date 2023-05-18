У Рязанского нефтезавода запретят парковку из-за террористической угрозы

У Рязанского нефтезавода запретят парковку из-за террористической угрозы. Об этом сообщила администрация Рязани.

Парковку запретят с пятницы, 19 мая. Оставить машину будет нельзя на участке улицы Южный промузел с обеих сторон проезжей части. Это участок от пересечения с подъездом к учебно-методическому центру ГО и ЧС, дом № 6б, до остановочного пункта «Промбаза». Ограничения сделаны для обеспечения необходимого уровня защищенности АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».

На участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».