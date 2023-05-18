Стала известна дата проведения фестиваля «Рязанские перезвоны»

VIII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны» состоится 8 июля. Об этом сообщили в группе «Рязанские звонари» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в 13:00 на площади перед Успенским собором Рязанского кремля. Его посвятят Дню семьи, любви и верности.

Отмечается, что звонари впервые смогут исполнить звон на Соборной колокольне.

В рамках фестиваля выступят творческие коллективы, солисты, также организуют ярмарку. Гости смогут увидеть выставку одного дня от Союза православных женщин (автор — Раиса Лысенина).

Почетным гостем фестиваля станет победитель телевизионного шоу «Голос» иеромонах Фотий.

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