Рязанские полицейские помогли мужчине, которому стало плохо за рулем авто

В Рязани двое полицейских помогли водителю, которому стало плохо за рулем. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Во время патрулирования двое полицейских — лейтенант полиции Николай Косырьков и прапорщик полиции Кирилл Егунов — заметили неуверенно движущийся мини-кроссовер по Московскому шоссе. Поравнявшись с авто, они заметили, что водитель валится на бок и теряет сознание.

Полицейские припарковали свою машину, догнали иномарку, скорость которой была снижена, открыли водительскую дверь и заглушили двигатель.

За рулем мини-кроссовера был 68-летний мужчина. Он сумел сказать, что болеет сахарным диабетом. Правоохранители оказали ему первую медпомощь и вызвали на место скорую. Сейчас жизни водителя ничего не угрожает.