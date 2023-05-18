Рязанца осудят по делу о фейках и оправдании терроризма

Рязанца осудят за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома.

По информации следователей, мужчина 1996 года рождения в одной из соцсетей разместил несколько комментариев, содержащих ложную информацию о действиях Вооруженных сил России.

Ранее ему предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма. Его заключили под стражу.

Оперативное сопровождение дело осуществляли сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.