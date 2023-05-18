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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городской администрации.

До 17:00 без ресурса остался дом № 7 корпус 1 по улице Бирюзова.

До 20:00 воды не будет по адресам:

  • улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 26/6, 41, 42, 55, 50а, 63;
  • проезд Щедрина, дома №№ 3, 3а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8б;
  • улица Свободы, дома №№ 11, 13, 14—16, 18—20,
  • площадь Свободы, дома №№ 2, 4.

Ресурса не будет из-за ремонтных работ на водопроводе.