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Елена Сорокина встретилась с подрядчиком на стройке будущего детсада в Семчине

Елена Сорокина вместе с представителями родительской общественности, депутатского корпуса, профильными специалистами встретилась с подрядчиком на стройке будущего детсада в Семчине. Об этом мэр Рязани сообщила на своей официальной странице «Вконтакте».

"Внешняя отделка здания подходит к завершению. Сделали первый слой кровли, приступили ко второму. Внутри помещений завершена штукатурка стен. Остались малярные работы и монтаж подвесных потолков. На первом этаже в ясельных группах сделают теплые полы. В июле планируется приступить к монтажу оборудования", — написала Елена Сорокина.

Мэр сообщила, что сейчас на объекте начали работы по внешним коммуникациям. В течение месяца, по словам подрядчика, работы на сетях завершат. Также Сорокина рассказала, что жители отметили высокий уровень культуры строительства — в сквере напротив здания минимальные повреждения благоустройства. Эту территорию приведут в порядок до 10 июня.

Вокруг детского сада планируется сделать прогулочную зону. Здесь установят теневые навесы, детские площадки с покрытием из резиновой плитки, игровое оборудование и малые архитектурные формы. Проезды и дорожки вокруг здания будут в тротуарной плитке. На зеленой зоне разобьют газон и высадят декоративные растения.

«Как только подрядчик в конце августа сдаст объект, приступим к его лицензированию», — уточнила Елена Сорокина.