Автор песен «Уральских пельменей» погиб на спецоперации

В Екатеринбурге похоронили барда, одного из авторов творческого объединения «Уральские пельмени» Игоря Истомина. Об этом сообщил портал ЕАН .

Игорь Истомин погиб в ходе спецоперации. Около года он считался пропавшим без вести.

На СВО музыкант ушел добровольцем в мае 2022 года, а погиб летом. О намерении участвовать в боях он не рассказал близким, поэтому его считали пропавшим без вести. Отмечается, что в Екатеринбурге он был легендой стройотряда.

Бард вел свой Youtube-канал, на который выкладывал собственные песни.

Игорю Истомину был 51 год. У него остались жена и двое детей.