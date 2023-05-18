А что в кино? «Хитровка. Знак четырех», «Парень с того света» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Хитровка. Знак четырех» — российский комедийный детектив от режиссера Карена Шахназарова. Действие фильма происходит в 1902 году в Москве. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым.
Продолжение мультфильма о приключениях воробья Ричарда и его друзей «Трио в перьях-2». На этот раз Ричарду не доверяют возглавить перелет аистов домой и, не желая с этим мириться, он убегает в самостоятельное путешествие, полное опасностей и приключений.
Комедийный фильм ужасов из Великобритании от режиссера Мартина Оуэна «Парень с того света». Главные герой Оливер — одинокий и скромный парень, у которого нет друзей. Неожиданным образом он находит себе друга на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».