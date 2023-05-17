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Жителям Рязанской области объяснили причину «массовой атаки» мошкары

В Касимовском районе 15 мая наблюдалась атака мошкары. ИД «Пресса» со ссылкой на специалистов сообщает, почему так произошло.

Появление мошкары связано с цветением сосны, пыльцой которой питаются насекомые. Также они возникли из-за интенсивного разлива рек.

Специалисты рассказывают, что мошкара в отличие от комаров, которые просто прокалывают кожу, откусывает ее. В рану попадает яд, который содержится в слюне мошки. На месте укуса появляется припухлость, которая может не сходить несколько недель.

Начальник Касимовской районной ветстанции Татьяна Якуничкина пояснила, что мошкара опасна для крупного рогатого скота.

«Если мошкары много, то она может забить верхние дыхательные пути животных, тем самым вызывая удушье, а иногда и гибель молодняка. Кроме того, мошки поглощают большое количество крови, выделяя в организм животного ядовитую слюну, и при массовом нападении „вампиров“ у животных быстро развивается интоксикация. Поэтому важно обработать животных специальными препаратами. Человеку также стоит пользоваться защитными средствами», — рассказала Якуничкина.

Отмечается, что атака насекомых закончится в конце мая, когда отцветет сосна.