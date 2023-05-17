ВСУ обстреляли из танка Белгородскую область

Украинские войска обстреляли из танка южные окраины хутора Старый Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщает Mash.

Танк подогнали к селу Бударки, которое находится на границе с Белгородской областью, и выпустили в сторону российского региона 12 снарядов калибром 125 мм (пушки с таким калибром могут быть установлены на танках Т-64, Т-72, Т-80).

Пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что ранее ВСУ не обстреливали области России из танков, не подгоняли технику так близко в границе, опасаясь противотанковых ракет.