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В Рязани проведут День здоровья и спорта

В Рязани 20 мая на стадионе Центрального спортивного комплекса пройдет областной День здоровья и спорта, а также фестиваль семейных команд «Кислород». Об этом сообщает пресс-служба минспорта.

Рязанцев ждут соревнования по мини-футболу, настольному теннису, армспорту, пауэрлифтингу, шашкам, дартсу, жонглированию мячом.

Спортсмены проведут мастер-классы по воркауту, северной ходьбе и спортивному метанию ножа.

Также в программе будут следующие конкурсы: весёлые старты, поднимание туловища из положения лежа на спине, упражнения со скакалкой, рывок гири, отжимания и подтягивание на высокой перекладине.

Отмечается, что на месте будет работать площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.

В рамках фестиваля семейных команд «Кислород» проведут соревнования по балансборду, дартсу, дженге, садху. Также пройдут мастер-класс по роботехнике.

Победители и участники получат подарки и призы.

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