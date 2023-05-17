В Рязани пройдет соревнование по бережливому производству для местных предприятий

С 25 мая по 1 сентября 2023 года на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» пройдет региональный турнир по бережливому производству. В нем примут участие сотрудники предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» и проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».

Турнир проводится с целью популяризации бережливого мышления, обмена опытом между представителями рязанских компаний, получения навыков командообразования.

Впервые подобные соревнования прошли в 2022 году. Победители посетили компании с развитой производственной системой, а также получили комплекты для организации рабочего места по системе 5С.

Турнир проводит в двух направлениях:

«Профессиональная ФП» для команд в составе от 12 до 18 участников от одного предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» или регпроекта. Продолжительность турнира — 8 часов с двумя перерывами по 15 минут на кофе-брейк и перерывом на обед длительностью в час;

«Экспертная ФП» для команд в составе от 7 до 9 участников от одного предприятия. Продолжительность турнира — 4 часа с перерывом 15 минут на кофе-брейк.

Турнир «Фабрики процессов» пройдет в Рязани на улице Каширина, 1б (4 этаж АНО «АРБ»).

Подать заявку можно на адрес k. pismennyy@agency62.ru . Дата участия каждой из команд обсуждается после получения заявки.

Узнать подробности можно по телефону 8 (4912) 600-513.