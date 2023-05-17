В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Правоохранители на маршруте патрулирования обратили внимание на подозрительного прохожего. Увидев издалека сотрудников в форме, мужчина постарался остаться незамеченным и ускользнул в гаражный кооператив. Полицейские проследовали за ним.

Правоохранители остановили мужчину, проверили его личность по информационным базам и выяснили причину его желания скрыться. 42-летнего мужчину осудили по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). От исполнения наказания он уклонялся, из-за чего его объявили в федеральный розыск.

Патрульные доставили мужчину в отдел полиции. Его передадут инициаторам розыска.