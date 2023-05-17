В Рязани на улице Грибоедова «Шкода» врезалась в «Ладу»

В Рязани ночью 17 мая произошла массовая авария. Видео публикует группа «аТипичная Рязань 18+".

Инцидент произошел на улице Грибоедова. Водитель Skoda Octavia двигался со стороны площади Свободы в сторону улицы Есенина по крайне правой полосе. В какой-то момент он решил развернуться через сплошную полосу. В это же время по левой полосе в том же направлении ехала «Лада Приора», с которой и столкнулась Skoda.

После этого обе машины вылетели на встречную полосу, после чего иномарка врезалась еще в одно припаркованное авто.

На место приезжала скорая. Как минимум одному человеку потребовалась медицинская помощь.

Подробности выясняются.