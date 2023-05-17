В Рязани мигрант знакомился с девочками, представляясь 14-летним мальчиком

В Рязани гастарбайтер регистрировался на сайтах под видом 14-летнего мальчика, чтобы знакомиться со школьницами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Мужчина знакомился с девочками-подростками, переписывался с ними, а через некоторое время звал их на встречи.

Про эту схему узнал молодой человек. Он встретился с мигрантом и избил его, предупредив о плохих последствиях, если тот будет продолжать общение с девочками.