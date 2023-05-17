В Касимовском районе у 53-летнего мужчины изъяли самодельный пистолет и патроны

В Касимовском районе у 53-летнего жителя деревни Дуброво изъяли пистолет и более 400 патронов разных калибров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экспертиза установила, что оружие является пневматическим пистолетом ИЖ-40, который был переделан в боевой калибра 5,6 мм.

Хозяина дома задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что мужчина был ранее судим за кражу.