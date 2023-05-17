В Госдуме предложили собирать деньги с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов на поддержку участников спецоперации

В Госдуме предложили собирать деньги с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов на поддержку участников спецоперации. Об этом сообщило РИА Новости .

Законопроект внесли депутаты от КПРФ. По их задумке, собирать с посетителей будут по 1% от суммы счета.

По мнению парламентариев, взимание сбора не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей, поскольку составит малую часть чека, но создаст положительный эффект в рамках всей страны.