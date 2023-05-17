Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
23°
Птн, 19
21°
Сбт, 20
19°
ЦБ USD 80.76 0.78 18/05
ЦБ EUR 87.57 0.41 18/05
Нал. USD 80.15 / 80.98 17/05 16:56
Нал. EUR 80.15 / 80.98 17/05 16:56
Новости
Итоги года New
Публикации
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 2023 15:24
1 629
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
14 327
Цифровизация, выгодные акции и обучение бизнес-навыкам. Банк «Уралсиб»...
Старт собственного бизнеса — дело рисковое, трудоемкое...
12 мая 11:47
4 621
Малков сказал — Малков сделал? Что обещал за год правления рязанский г...
10 мая исполнился год, как главой Рязанского региона ст...
10 мая 18:58
7 599
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Брянской области неизвестные обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию

В Брянской области неизвестные обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию «Русснефти». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, в среду, 17 мая, во время обхода территории нефтеналивной станции в поселке Жеча, сотрудники обнаружили в одном из резервуаров с нефтью дыру размером 10*15 сантиметров. Также выявлены повреждения на стоящем рядом столбе.

Позже в 250 метрах от станции нашли РПГ-22, из которого и произведен выстрел. Гранатомет закрепили к дереву и привели в действие дистанционно.

В результате диверсии утечки топлива не случилось. Пострадавших нет.