В Брянской области неизвестные обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию

В Брянской области неизвестные обстреляли из гранатомета нефтеналивную станцию «Русснефти». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, в среду, 17 мая, во время обхода территории нефтеналивной станции в поселке Жеча, сотрудники обнаружили в одном из резервуаров с нефтью дыру размером 10*15 сантиметров. Также выявлены повреждения на стоящем рядом столбе.

Позже в 250 метрах от станции нашли РПГ-22, из которого и произведен выстрел. Гранатомет закрепили к дереву и привели в действие дистанционно.

В результате диверсии утечки топлива не случилось. Пострадавших нет.