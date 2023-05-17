В Архангельской области мужчина вывез свою жену в лес и застрелил

В Архангельской области мужчина вывез свою жену в лес и застрелил из ружья. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Россиии.

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в лесу тела 40-летней россиянки с огнестрельным ранением головы. Специалисты выяснили, что женщину убил 44-летний муж. Изъято орудие убийства, назначен ряд экспертиз.

По информации ведомства, в начале мая супруги начали часто ссориться. Во время одной из ссор 10 мая мужчина вывез жену в лез и выстрелил ей в голову из ружья. Женщина умерла на месте. После мужчина совершил суицид.