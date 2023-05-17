Умер сасовский тренер Владимир Крайников

Умер сасовский тренер Владимир Крайников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Владимир Крайников родился 19 марта 1951 года.

В некрологе отмечается, что он внес большой вклад в развитие детского спорта в Сасове и в Рязанской области. С 1999 года он стал одним из первых тренеров по полиатлону. «Его воспитанники добивались высоких результатов на соревнованиях международного, всероссийского и областного уровня», — отмечают в министерстве.