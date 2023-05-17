SHOT: беспилотник под Калугой сбит ПВО

Беспилотник под Калугой мог быть сбит ПВО. Версию проиcшествия озвучил Telegram-канал SHOT. При падении и взрыве БЛА местные жители слышали два взрыва. Наиболее сильным был первый."Мы были на пикнике с семьей в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел. Было два хлопка, очень громкие, чуть не оглохли", — сообщила местная жительница. Днем ранее, в Курской области, губернатор Роман Старовойт в соцсетях сообщил, что ПВО сбили дроны-камикадзе. Остановили их непосредственно на границе. Оба БПЛА при падении взорвались.