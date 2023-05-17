Рязанская мэрия сообщила, что отремонтирует дорогу у ТРЦ «Малина» в июне

Проблемную дорогу у ТРЦ «Малина» отремонтируют в июне 2023 года. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в администрации города.

«В июне текущего года силами МБУ „ДБГ“ будут выполнены работы по ликвидации выбоин около ТЦ „Малина“ на участках, территория которых не разграничена в собственность третьих лиц», — говорится в ответе.

Напомним, в начале 2023 года мэрия отвечала рязанцам в соцсетях, что дорога вокруг ТРЦ «Малина» принадлежит собственнику и город не может провести ремонтные работы за счет муниципального бюджета. Однако спустя пару месяцев администрация пообещала отремонтировать дорогу у ТРЦ «Малина» весной 2023 года.