Региональный министр природопользования рассказал, когда завершатся работы по очистке реки Солотча

В среду, 17 мая, на «правительственном часе» в облдуме региональный министр природопользования Александр Новиков рассказал, когда завершатся работы по очистке реки Солотча.

Министр природопользования Рязанской области Александр Новиков отчитался, что в регионе систематически проводится работа, связанная с сохранением и восстановлением водных объектов в регионе.

Депутат Екатерина Мухина уточнила у Новикова, почему приостановлены работы по очистке реки Солотча и планируется ли продолжение начатых работ.

Александр Новиков отметил, что очистка реки Солотча запланирована в рамках нацпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» и будет продолжена.

«В 2022 году был заключен новый контракт. Работы планируют завершить до 25 ноября 2023 года. К этому времени расчистят 3,1 км реки, изымут более 129 тонн донных отложений. Кроме того, уберут по берегам древесно-кустарную растительность, захламленность и мусор», — подчеркнул Новиков.

Также министр природопользования добавил, что временно работы были приостановлены из-за нерестового периода, который продлился с 1 апреля до 10 июня.