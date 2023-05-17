Под Рязанью загорелась хозпостройка

Под Рязанью загорелась хозпостройка. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 17 мая.

Возгорание случилось в поселке Варские.

Инцидент прокомментировали в региональном управлении МЧС. Информация о возгорании на улице Юбилейной поступила в 15:15. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Открытое горение ликвидировано в 16:36. На месте работали четыре единицы техники, 12 человек личного состава.