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Под Рязанью загорелась хозпостройка

Под Рязанью загорелась хозпостройка. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 17 мая.

Возгорание случилось в поселке Варские.

Инцидент прокомментировали в региональном управлении МЧС. Информация о возгорании на улице Юбилейной поступила в 15:15. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Открытое горение ликвидировано в 16:36. На месте работали четыре единицы техники, 12 человек личного состава.