Мужчина убил москвичку во время поиска закладки
Мужчина убил москвичку во время поиска закладки. Об этом сообщила «
Тело 40-летней женщины обнаружили в лесном массиве у деревни Борисовка городского округа Подольск. Подозреваемым стал напарник, с которым они вместе искали закладку.
Мужчина рассказал, что по просьбе убитой они пришли в лес для поиска тайника с наркотиком. В процессе они поругались. Мужчина ударил потерпевшую арматурой по голове.
Подозреваемому предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).