Мужчина убил москвичку во время поиска закладки

Мужчина убил москвичку во время поиска закладки. Об этом сообщила « Мослента » со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Тело 40-летней женщины обнаружили в лесном массиве у деревни Борисовка городского округа Подольск. Подозреваемым стал напарник, с которым они вместе искали закладку.

Мужчина рассказал, что по просьбе убитой они пришли в лес для поиска тайника с наркотиком. В процессе они поругались. Мужчина ударил потерпевшую арматурой по голове.

Подозреваемому предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).