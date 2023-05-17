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Мужчина убил москвичку во время поиска закладки

Мужчина убил москвичку во время поиска закладки. Об этом сообщила «Мослента» со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Тело 40-летней женщины обнаружили в лесном массиве у деревни Борисовка городского округа Подольск. Подозреваемым стал напарник, с которым они вместе искали закладку.

Мужчина рассказал, что по просьбе убитой они пришли в лес для поиска тайника с наркотиком. В процессе они поругались. Мужчина ударил потерпевшую арматурой по голове.

Подозреваемому предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).