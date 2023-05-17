МТС разогнала мобильный интернет в Шилове

МТС прокачала связь в рабочем поселке Шилово. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30%.

МТС установила телеком-оборудование в южной части поселка, обеспечив усиленным покрытием связи Рязанскую, Молодежную, Советскую улицу, Фирсова, Липаткина, Стройкова и центральную часть населенного пункта.

Новые скорости мобильного интернета МТС теперь доступны пассажирам, которые пользуются автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в поселке Шилово. В этом районе находятся автостанция с более 40 автобусными маршрутами по всей области, узловая железнодорожная станция для пригородных составов и электричек «Рязань — Пичкиряево» и «Шилово — Касимов», а также поездов дальнего следования в направлении Поволжья, Южного Урала, Средней Азии. Теперь на связи в Шилово и крупная пристань с грузопассажирской паромной переправой, которая соединяет села Федосеево-Пустынь, Санское и Юшта с рабочим поселком.

На высокую скорость мобильного интернета могут рассчитывать и грузоперевозчики, которые сопровождают товары по транзитной трассе регионального значения Р125: «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». В непосредственной близости от Шилово проходит дорога федерального значения М-5 «Урал», соединяющая Москву, Рязань, Пензу, Самару, Уфу и Челябинск, автомобилисты с которой могут заезжать в поселок для оперативного ремонта, перевалки грузов или ночлега, и также пользоваться связью МТС на высоких скоростях.

«С приходом теплого сезона заметно растет интернет-трафик в нашей сети. В Шилово это связано с началом работы речной переправы, увеличением числа отпускников и приездом дачников. Теперь у пассажиро- и грузоперевозчиков, а также местных жителей стали быстрее грузиться навигационные системы, сервисы заказа такси, онлайн-оплаты услуг, госуслуги и новостные порталы. Грузоперевозчики могут подключать системы мониторинга МТС для отслеживания расхода топлива, логистики и состояния доставляемых грузов, а местным жителям и приезжим на комфортной скорости стали доступны цифровые сервисы экосистемы — МТС Cashback, онлайн-библиотека „Строки“, онлайн-кинотеатр KION и другие», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.