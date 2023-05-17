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Мэрия Рязани напомнила о запрете купаться в водоемах до открытия летнего сезона

Администрация Рязани напомнила жителям, что купаться в водоемах запрещено до открытия летнего сезона, несмотря на жаркую погоду.

Купальный сезон в этом году традиционно откроют 1 июня.

Оборудованные пляжи будут находиться в следующих местах:

  • на реке Старица в Солотче у Лысой горы;
  • на Борковских карьерах № 1;
  • на Борковских карьерах № 2;
  • на Борковских карьерах № 3.

На всех участках будут находиться спасательный пост и медпункт. Также там установят кабины для переодевания, туалеты, урны и контейнеры для мусора, скамейки для отдыха и солнцезащитные навесы.

Во всех разрешенных местах качество воды будет соответствовать гигиеническим нормам. Приемках официальных мест купания начнется с 26 мая.

Около водоемов, в которых купаться запрещено, установят соответствующие таблички.