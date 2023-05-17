Квартира в новостройке за 1,6 миллионов рублей: стартовали продажи нового пула квартир в ЖК «Окские просторы»

ГК «Стройпромсервис» в мае открыла продажу нового пула квартир в одном из домов ЖК «Окские просторы». Еще больше выбора функциональных планировок. При бронировании в мае действует особое предложение — к каждой квартире кладовая в подарок.
Приобрести квартиру можно в ипотеку от 4,2% с помощью беспроцентной рассрочки, жилищного сертификата или по программе трейд ин.
Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7 (4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.
Официальный сайт:
Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000
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