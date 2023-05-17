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Квартира в новостройке за 1,6 миллионов рублей: стартовали продажи нового пула квартир в ЖК «Окские просторы»

ГК «Стройпромсервис» в мае открыла продажу нового пула квартир в одном из домов ЖК «Окские просторы». Еще больше выбора функциональных планировок. При бронировании в мае действует особое предложение — к каждой квартире кладовая в подарок.

Приобрести квартиру можно в ипотеку от 4,2% с помощью беспроцентной рассрочки, жилищного сертификата или по программе трейд ин.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7 (4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000

Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.