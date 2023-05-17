Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца
Зерновую сделку продлят еще на два месяца. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство Anadolu.
Ранее о продлении сделки сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.
Эрдоган в выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. По его словам, турецкая сторона будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки. Также Эрдоган поблагодарил за «конструктивное сотрудничество» и приложенные усилия генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо этого, турецкий лидер сообщил о полученных от России гарантиях по беспрепятственному выходу российских судов их украинских портов Ольвия и Николаев.