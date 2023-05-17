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Экс-сотрудника одного из рязанских предприятий осудят за мошенничество и подкуп

Бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения одного из рязанских предприятий обвиняют в коммерческом подкупе и мошенничестве. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Следствие установило, что в период с июля 2009 года по февраль 2021 года обвиняемый под угрозой подыскания новых поставщиков для предприятия и необоснованной замены действующих, а также под угрозой создания необоснованных препятствий в приемке и оплате поставленной продукции потребовал и получил через посредника более 16 миллионов рублей от руководителей рязанской и саратовской организаций.

Помимо этого, он совместно со знакомым через составление фиктивных договоров на поставку продукции украл деньги предприятия, на котором работал. В общей сложности похищено было около одного миллиона рублей.

По уголовному делу провели комплекс следственных действий, допросили свидетелей, проанализировали большой объем финансово-хозяйственной документации, связанной с деятельностью предприятия, а также провели судебные экспертизы.

Уголовное дело сопровождали сотрудники региональных УЭБ и ПК УМВД России и УФСБ России.

Обвиняемый не признал свою вину. Однако следствие собрало доказательственную базу. Заместитель прокурора Рязанской области утвердил обвинительной заключение. Дело направили в суд.

На посредника в коммерческом подкупе и на соучастника в мошенничестве также завели уголовное дело. Оно выделено в отдельное производство из-за заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Также оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Для возмещения ущерба по ходатайству следователя на имущество и денежные средства обвиняемого и его сообщника наложили арест на сумму более восьми миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что речь идет о зампредседателя закупочной комиссии завода металлокерамических приборов Олеге Ковале.