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Двум москвичам грозит пять лет колонии за кражу питбайка в Шиловском районе

В Шиловском районе два москвича украли питбайк. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

61-летняя жительница села Свинчус обратилась в полицию, где рассказала о пропаже из ее гаража питбайка 2020 года выпуска. Транспорт принадлежал ее родственнику.

«Полицейские осмотрели гараж и выяснили, что мотоцикл похитили через проем в стене, образовавшийся из-за повреждения металлической обшивки. Гараж взломали», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Местные жители рассказали, что в ночь кражи в Свинчус приезжал москвич с приятелем, у которого в селе находится дача. Известно, что к утру они уже уехали.

Полицейские выяснили, что к хищению причастен 20-летний москвич и его 17-летний приятель.

«Злоумышленники решили похитить мотоцикл и специально для этого приехали в село. Взломав гараж, они вытащили байк и транспортировали его в Москву. Там они планировали продать добычу», — сообщили в полиции.

В результате в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.