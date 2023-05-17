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Директор предприятия для глухих: базу в Рязани хотят продать по заниженной стоимости

Предприятие, где работают глухие, хотят продать в два раза ниже его стоимости. Об этом РЗН. инфо сообщил директор рязанского центра для инвалидов Дмитрий Шалимов.

«Его хотят продать за 43 млн рублей. Но кадастровая оценка объекта проводилась специалистами в 2018 году. Сейчас стоимость базы должна быть не менее 65 млн рублей, так как в нее входит несколько зданий, девять гаражей, склад и котельная. Но вновь вызывать экспертов никто не планирует», — отметил Шалимов.

Он пояснил, что бывший президент ВОГ Валерий Рухледев действовал по аналогичной схеме. Он продавал предприятия для глухих ниже кадастровой стоимости. По словам директора рязанского предприятия, за это Рухледева и осудили.

«Я отправил письмо в министерство юстиций и попросил срочно провести оценку. Жду от них реакции», — подчеркнул Шалимов.

Напомним, общество глухих в Рязани может остаться не только без помещения для работы, но и отопления.